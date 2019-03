Porsche-Eigentümer sollen als Zeugen aussagen

Groß war der Andrang am Freitag zum Auftakt des Zivilrechtsprozesses in Leoben, bei dem der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in einer Sammelklage 637 steirische Abgasskandal-Geschädigte vertritt. Weil der Richter das große Interesse erahnte, ließ er die Verhandlung vorsichtshalber in den großen Schwurgerichtssaal verlegen.