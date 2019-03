Mit dem Gmundner Hirsch zu Tisch

„Nachdem ich selbst mit Geschirr gehandelt habe, ist mir Gmundner Keramik mit ihrer einzigartigen Handwerkskunst natürlich bestens vertraut“, so Florian Went. Klar, dass sich da der Chef vom McArthur Glen Designer Outlet gleich doppelt freut, dass die MF-Gruppe von Markus Friesacher - der Salzburger Unternehmer übernahm letzten August die oberösterreichische Traditionsmanufaktur - nun einen Pop up-Store in seiner Mall eröffnete.