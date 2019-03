Kater schluckte Plastik-Uhrband - OP rettete Leben

Doch erst einmal ging der Oststeirer in seiner Heimatstadt Fehring zum Tierarzt, dann wandte er sich an Dr. Klaus Fischl, einen ihm bekannten Veterinär, der 24 Kilometer nordöstlich im burgenländischen Königsdorf ordiniert. Der Mediziner sah sich „Max“ genau an und machte vom geschwächten Kater eine Röntgenaufnahme. Sie zeigte, dass das Tier „etwas“ verschluckt hatte und dieses „etwas“ im Darm steckte.