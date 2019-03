Sammer: „Deutscher Fußball nur noch Durchschnitt“

„Wir laufen der Musik in der Spitze hinterher. Wir sind Durchschnitt, aber Deutschland ist eigentlich nicht Durchschnitt“, sagte der Experte in der „Sammer Time“ auf „Eurosport“. „Wir sollten einfach mal diskutieren: Was macht Gewinner aus und was macht aktuell den deutschen Fußball aus? Weil wir sind aktuell alles, aber keine Gewinner.“ Knallhart, die Analyse des ehemaligen Champions-League-Siegers! Und Sammer legte sogar noch nach, der ehemalige Bayern und Dortmund-Kicker ortet bei Deutschlands Fußballern gar ein Motivationsproblem: „Ich glaube, dass uns andere Nationen in unserer Grundstärke überholt haben. Nicht nur fachlich-inhaltlich, sondern auch mit dem größeren Hunger und Willen. Deshalb muss man sich im deutschen Fußball grundsätzliche Gedanken machen.“