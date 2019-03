Lawinengefahr: Ein kritisches Wochenende droht

Ein kritisches Lawinenwochenende steht in Tirol bevor. In weiten Teilen des Landes hat es in höheren Lagen bis zu einem Meter Neuschnee gegeben, der überdies stark windverfrachtet ist. Im Westen Tirols gibt es Gefahrenstufe 4, Tirols oberster Lawinenwarner Rudi Mair rät von Touren und Variantenfahrten ab. Bereits am Freitag ging, wie obiges Video zeigt, am Ortsrand von Pettneu am Arlberg eine riesige Staublawine auf unbesiedeltes Gebiet nieder.