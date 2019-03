Bewährungsstrafe für Ex-Chef von Bitcoin-Börse

Die in Tokio ansässige Handelsplattform MtGox hatte im Februar 2014 den Tausch von Bitcoins in reale Währungen ausgesetzt, nachdem 850.000 Bitcoins mit einem Wert von damals 480 Millionen Dollar (aktuell 425 Millionen Euro) aus den Tresoren verschwunden waren. Kurze Zeit später meldete MtGox Konkurs an.