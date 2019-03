Doskozil: „Pamela Rendi-Wagner ist unumstritten“

Die Mindestsicherungspläne der Regierung waren für Sie, Herr Doskozil, größtenteils in Ordnung, Wien hat sogar angedroht, sie gar nicht umzusetzen. Wer von Ihnen beiden hat also recht?

Ludwig: Es gibt starke Unterschiede zwischen einem eher ländlichen Raum im Burgenland und einer Metropole wie Wien. Es ist durchaus möglich, andere Sichtweisen zu haben. Aber prinzipiell sind wir da auf einer gemeinsamen Linie. Beide Bundesländer haben zum Entwurf der Bundesregierung kritische Stellungnahmen abgegeben. In der Grundlinie sind wir nicht auseinanderzudividieren.

Doskozil: Die Bundesregierung hat beim jetzigen Entwurf ja erste Kritikpunkte speziell in Bezug auf Menschen mit Behinderung nachgebessert. Es gibt noch Defizite, wenn es darum geht, dass Kinder in gleicher Art und Weise berücksichtigt werden müssen. Es ist aus meiner Sicht nicht vertretbar und zulässig, in Länderkompetenzen einzugreifen.