Reif für die Streif? „Krone“-Ski-Tag in Kitz

Ein Traumwinter mit großen Schneemengen und dennoch vielen Sonnentagen biegt langsam in die Zielgerade ein. Haben auch Sie Ihre Wadln gestärkt und Kondition getankt? Dann könnte die Befahrung der Kitzbüheler Streif ein echter Saisonhöhepunkt sein! Am besten beim „Krone“-Ski-Tag am Sonntag, 24. März, wenn es mit dem Kupon aus der „Krone“-Printausgabe 50 Prozent Ermäßigung auf die Tagestickets gibt!