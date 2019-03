Thiem ab Montag wieder die Nummer sechs der Welt

Dominic Thiem kämpft am Samstag in Indian Wells gegen Milos Raonic (CAN-13) in seinem fünften Halbfinale bei ATP-Masters-1000-Turnieren um sein drittes Endspiel in der zweithöchsten Turnierkategorie nach den Majors. Es ist sein insgesamt 5. Semifinale auf diesem Level, das erste außerhalb Europas und das zweite auf Hartplatz nach dem Indoor-Event in Paris-Bercy.