Lkw kippte um, verlor auf Westautobahn Klopapier

Jede Menge Geduld haben Autofahrer am Freitagnachmittag auf der A1 in Oberösterreich in Fahrtrichtung Wien gebraucht. Zwei Lkw kollidierten um etwa 13 Uhr bei der Autobahnauffahrt Enns-West in Richtung Wien - einer der beiden stürzte um und verlor auf der Fahrbahn jede Menge Toilettenpapier. Der Stau reichte am Nachmittag rund 20 Kilometer zurück.