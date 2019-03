„Tower“: Mini-Studio baut opulentes Fantasy-RPG

Nur sechs Mann stark ist das Entwicklerstudio Dreamlit Entertainment, doch seine Ambitionen sind riesig. Mit „Tower“ will die kleine Firma ein Fantasy-Rollenspiel auf die Beine stellen, das ein wenig an „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ erinnert, aber auch Anleihen bei anderen Games, etwa den Dinos aus „ARK: Survival Evolved“ erkennen lässt. Noch gibt es weder ein Releasedatum noch nähere Infos, sondern nur das Video eines Prototypen, den die Entwickler im Laufe eines Jahres zusammengebaut haben. Und das macht Lust auf Mehr.