Toter bei Brand in Wohnhaus

Eine Frau, die an dem Haus vorbeigekommen war, hatte den Rauch bemerkt und Alarm geschlagen. In kürzester Zeit rückten vier Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden an, um die Flammen zu löschen. Für den 68-Jährigen war es aber zu spät - als die Einsatzkräfte in das Gebäude vordrangen, fanden sie ihn tot im Flur. Der alleinstehende Hausbesitzer hatte offensichtlich noch versucht, dem Rauch und den Flammen zu entkommen, es aber nicht mehr geschafft. Die Brandermittler vermuten, dass das Feuer im Wohnzimmer durch heiße Zigarettenasche ausgelöst worden war.