Für Real-Kicker beginnt „Probezeit“ unter Zidane

Wöber-Klub Sevilla entließ Trainer Machin

Der FC Sevilla entließ indes nach dem Aus in der Europa League gegen Slavia Prag seinen Trainer Pablo Machin. Anstelle des im Juni des Vorjahres geholten Machin übernimmt Sportdirektor Joaquin Caparros bis Saisonende die Chefcoach-Agenden, teilte der Klub von ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber am Freitag mit. Die Andalusier liegen nach einem famosen Saisonstart in der spanischen Fußball-Liga derzeit auf Rang sechs. In Auswärtsspielen sind sie seit September sieglos. Im Cup schied man im Viertelfinale gegen den FC Barcelona aus, in der Europa League kam im Achtelfinal-Rückspiel gegen Slavia nach Verlängerung das Aus.