Massenmord war als Social-Media-Spektakel geplant

Soziale Netzwerke wieder einmal überfordert

Sein Ziel, den 49-fachen Massenmord als Social-Media-Spektakel zu inszenieren, hat Tarrant also erreicht. Das zeigt aber auch, wie schlecht Social-Media-Firmen auf so einen Missbrauch ihrer Plattform vorbereitet sind. Live-Streams von Vergewaltigungen und sogar Morden haben Facebook in den letzten Jahren immer wieder in Verruf gebracht. Trotzdem konnte niemand Tarrant daran hindern, den Mord an 49 unschuldigen Menschen eine breite Öffentlichkeit live miterleben zu lassen.