Weichselbraun startet Show im dekolletierten Kleid

Hansen merkte noch an: „Die Bewegungen müssen noch fließender werden, aber sonst eine solide Vorstellung.“ Auch Dirk Heidemann machte die Atmung des PR-Beraters Sorgen: „Es schien so, als hättest du am Anfang des Tanzes ein- und erst am Ende ausgeatmet. Da musst du noch lockerer werden.“ 13 Punkte nimmt das Paar mit in die nächste Show.