Kellner machte Mädchen mit K.O.-Tropfen gefügig

Einem 38-jährigen Saisonarbeiter aus Deutschland wird der Versuch vorgeworfen, am 10. März seine 19-jährige Arbeitskollegin in Saalbach-Hinterglemm vergewaltigt zu haben. Überdies soll der Mann vier Tage später einer Touristin aus den Niederlanden in einer Bar betäubende Substanzen in ihr Getränk gemischt haben. Die 23-Jährige kollabierte in der Folge in dem Lokal.