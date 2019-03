Loughlin: Töchter trauen sich nicht mehr auf Uni

Lori Loughlins Töchter Olivia Jade (19) und Isabella Rose (20) wollen Berichten zufolge nicht mehr an der University of Southern California studieren und sich so schnell auch nicht an einem anderen Institut einschreiben. Es heißt, die jungen Frauen fürchten, von Komilitonen gemobbt zu werden, nachdem bekannt wurde, dass ihre Eltern, die Schauspielerin Lori Loughlin und der Modeschöpfer Mossimo Giannulli sie nur durch Bestechung an der Eliteuniversität unterbringen konnten. Loughlin selbst steht nach ihrer Verhaftung ohne Rollen da.