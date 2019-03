EU: „Das Vertrauen ist abhanden gekommen“

„Wir haben nicht mehr den Willen, an der Spitze zu sein“, so der Kanzler. Man habe den Anschluss in Sachen Innovation und Wachstumsfähigkeit verloren, und riskiere so den Wohlstand und auch das soziale Netz. Auch Frankreichs Präsident Macron veröffentlichte in mehreren Zeitungen ein viel beachtetes Plädoyer für eine Renaissance Europas, in dem er ebenfalls tiefgreifende Reformen fordert.