Raubüberfall: Kundin entpuppt sich als Komplizin

Dies hätten die umfangreichen Ermittlungen der Polizei ergeben, wie die Exekutive am Freitag mitteilte. Wie berichtet, hatte die mutmaßliche Täterin kurz vor 13 Uhr das Geschäft in der Dornbirner Innenstadt betreten, im Verkaufsraum eine Schreckschusswaffe gezogen und damit die Verkäuferin bedroht. Danach zwang sie die Frau in einen Nebenraum, wo die Verkäuferin den Tresor öffnen und den darin befindlichen Schmuck in einen mitgebrachten Beutel geben musste.