Schüler demonstrieren für mehr Umweltschutz

In sieben Landeshauptstädten Österreichs demonstrieren am Freitag Schüler und Studenten im Rahmen der weltweiten Aktion „FridaysForFuture“ für mehr Klimaschutz. Mit einer Demonstration in der Landeshauptstadt Kärntens hat am Freitag ein weltweiter Protesttag von Jugendlichen für mehr Klimaschutz begonnen. Mit Plakaten mit Aufschriften wie „Die Zeit schmilzt weg“ oder „Handelt jetzt oder schwimmt“ zogen Hunderte Schüler und Studenten durch Klagenfurt.