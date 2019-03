Bravo, Bayern!

Längst gäbe es Alternativen, die den Tieren zwar nicht den Tod, aber zumindest das tagelange, quälende Ausharren in einem LKW ersparen: Die Tiere hierzulande schlachten und das Fleisch mit Kühltransportern verbringen! Aber es tut sich was in der Alpenrepublik! Volksanwalt Günther Kräuter hat ein amtswegiges Prüfverfahren eingeleitet. „Schweine müssen stundenlang eingepfercht im LKW ausharren, weil die Tiertransporte mitten in der Nacht, lange vor Öffnen des Schlachthofes, ankommen“, so Kräuter. Weiters werde die Volksanwaltschaft prüfen, welche behördlichen Maßnahmen gegen systematische Rechtsverletzungen ergriffen werden, und ob mit den deutschen Behörden im konkreten Fall eine gemeinsame Strategie verfolgt wird. All diese Tiere leben und sterben für unseren Konsum. Sie sollen nicht zusätzlich leiden!