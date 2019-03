Ursache für Gasexplosion in Meidling: Rohr gekappt

In der Nacht auf den 10. März war es dann in der Wohnung in der Ratschkygasse zur Gasexplosion gekommen. Aufgrund des hohen Drucks wurden Fenster, teilweise samt Rahmen, sowohl in den Innenhof, als auch auf die Straße geschleudert worden. Dadurch wurden sowohl ein gegenüberliegendes Haus, als auch parkende Autos beschädigt. Die fünfköpfige afghanische Familie, der 29-jährige Vater, die Mutter (22), die eineinhalb und dreijährigen Söhne sowie die sechsjährige Tochter, die im gemeinsamen Schlafzimmer schlief, kam mit dem Schrecken davon.