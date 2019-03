Mädchen nahm Tabletten: Neue Warnung vor „Momo“!

Neuer Wirbel um Horrorfratze „Momo“: Die Münchner Polizei warnt vor WhatsApp-Kettenbriefen an Kinder, die diese nachhaltig verstören und sogar zur Selbstverletzung treiben können. So soll kürzlich eine 13-Jährige in München dermaßen in Angst versetzt worden sein, dass sie schließlich Tabletten nahm und fast starb. Dabei ist Momo nichts weiter als ein schlechter Internetscherz …