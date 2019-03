Hier wird Massenmörder von Christchurch verhaftet

Polizisten rammen Auto, ziehen Hauptverdächtigen aus dem Wagen

Der 28-Jährige wird des vielfachen Mordes beschuldigt und soll am Samstag einem Richter vorgeführt werden. Seine Festnahme in der Brougham Street dürfte spektakulär ausgefallen sein: Videos zeigen, wie Tarrant aus einem weißen Auto gezogen wird, das zuvor offensichtlich gerammt wurde. Der rechte Vorderreifen dreht sich sogar noch. In dem Auto wurden laut neuseeländischen Medien Sprengsätze und Gewehre gefunden - vermutlich die Tatwaffen.