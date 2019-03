Überfall: „Opfer“ entpuppt sich als Brutalo-Räuber

In Justizanstalt eingeliefert

Hinsichtlich der Beute sowie der Raubutensilien gab der 17-Jährige an, dass er diese an einer bestimmten Stelle in einem Bach in Telfs entsorgt habe. Eine Nachsuche verlief bis dato negativ. Der Verdächtige wurde in die Innsbrucker Justizanstalt eingeliefert.