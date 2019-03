Judenhass vor allem unter Zuwanderern ausgeprägt

„Antisemitismus in all seinen Facetten beleuchten“

„Es ist für mich daher von besonderer Bedeutung, diese Diskussion auf Basis von validen Daten und soliden empirischen Ergebnissen zu führen. Aus der historischen Verantwortung heraus besteht die Verpflichtung, das Phänomen des Antisemitismus in Österreich, dem auch die Regierung den Kampf angesagt hat, umfassend und in all seinen Facetten zu beleuchten“, so Sobotka. Der Antisemitismus gehe uns alle an.