Mieterin vor Wohnungstür mit Benzin überschüttet!

Erst am Sonntag hatte ein ähnlicher Vorfall in der Steiermark für Schlagzeilen gesorgt: Ein Rumäne steht im Verdacht, seine ehemaligen Arbeitergeber mit Benzin übergossen und in der Folge in Brand gesetzt zu haben. Eine 55 Jahre alte Frau erlitt schwerste Brandwunden, ihr 62-järhiger Ehemann erlitt Verletzungen an der Hand. Der Verdächtige selbst wurde gefasst und hat die Tat teilweise gestanden - eine Tötungsabsicht bestreitet der Mann allerdings.