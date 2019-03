Strahlende Gefahr: Atommüll an der Donau versteckt

Die Szenerie mit Männern in Schutzanzügen und Geigerzählern im Wiener Hafen erinnerte am Freitag an Dreharbeiten für einen Katastrophenfilm: Nur wenige Meter von der Donau entfernt und direkt neben einem bei strahlendem Sonnenschein stark frequentierten Treppelweg lief ab 9:38 Uhr der Zugriff der Umweltgruppe im Landeskriminalamt, weil radioaktive Spitalsabfälle in bis zu 100 Atommüll-Fässern illegal entsorgt wurden! Es wird wegen vorsätzlicher Gefährdung durch Kernenergie ermittelt, den Verdächtigen drohen bis zu zehn Jahre Haft. Die „Krone“ war bei dem Geheimeinsatz, bei dem auch ein Geigerzähler zum Einsatz kam, dabei.