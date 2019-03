Fünf Gallebären aus qualvoller Haltung gerettet

In Vietnam leiden nach wie vor rund 800 Bären unter widrigsten Umständen auf Bärenfarmen. „Vier Pfoten“ gelang es, fünf ehemalige Gallebären - „Keo“, „Lim“, „Dieu“, „San“ und „Khoai Lang“ - aus den vietnamesischen Provinzen Binh Duong und Dong Nai zu befreien. Nachdem die Bären vor dem langen Transfer einzeln untersucht wurden, legte das Team über 1600 Kilometer während einer 40-stündigen Fahrt zurück, um die Tiere in ihr neues Zuhause, den Bärenwald Ninh Binh, zu bringen. „Wir sind glücklich, dass wir alle fünf Bären aus ihren Käfigen befreien konnten. Die ersten Untersuchungen haben uns einige gesundheitliche Probleme aufgezeigt, die wir aber in den nächsten Wochen mit Sicherheit gut behandeln können. Bärin ‘Keo‘ lag bei unserer Ankunft depressiv in ihrem Käfig. Die Untersuchung der Bärin zeigte, dass sie unter massiven Schmerzen gelitten haben muss. Die Zähne sind in einem furchtbar schlechten Zustand und sie leidet an starken Entzündungen der Leber und Gallenblase. Bär ‘San‘ leidet an massivem Haarausfall, bedingt durch die grausamen und unhygienischen Haltungsbedingungen. Der Zustand der Gallenblasen aller untersuchten Bären zeigt, dass ihnen in der Vergangenheit regelmäßig Gallensaft abgezapft wurde“, sagt Tierärztin Johanna Painer.