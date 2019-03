E-Kart-Renner im Alten Schlachthof in Linz

Umweltfreundliches Rennvergnügen

In den letzten Jahren wurde das Gebäude in der Holzstraße als Disco und als Go-Kart-Bahn genutzt. Und letzteres dürfte es auch jetzt wieder werden. Allerdings in völlig neuer Form. Auch wenn noch keine offiziellen Informationen seitens der Betreiber zu bekommen sind, drang durch, dass man künftig Elektromobilität in ihrer rasantesten Form erleben wird können. Denn in der alten Fleischmarkthalle ist eine neue Elektro-Kart-Bahn am Entstehen. Laut- und geruchloses Kartfeeling mit viel Power - sollen die einzigartigen E-Karts jedenfalls versprechen. Wann es losgeht, ist noch nicht fix - wahrscheinlich erst im Sommer.