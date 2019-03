Conchita Wurst überrascht wieder mit neuem Look

Seine Wandlungsfähigkeit hat Tom Neuwirth in den letzten Wochen mehr als unter Beweis gestellt. Der als Conchita Wurst berühmt gewordene Sänger zeigte sich unter seinem Synonym Conchita Ende Februar am Wiener Opernball mit Glatze und im Latex-Kleid, nur um wenige Tage später als sein Alter-Ego Wurst in Ganzkörperlatexanzug und mit neuem Song „Trash All The Glam“ für Schlagzeilen zu sorgen.