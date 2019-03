Zehntausende Schüler im ganzen Land demonstrierten

Kundgebungen in ganz Österreich

Während in anderen Landeshauptstädten wie Bregenz, Graz und Innsbruck die Proteste bereits am frühen Vormittag in vollem Gange waren, versammelten sich in Wien die Schüler erst am späteren Freitagvormittag bei den Treffpunkten für den Sternmarsch zum Heldenplatz. Über 10.000 Teilnehmer - schätzte die Exekutive - kamen zusammen. Vor der Karlskirche und am Heldenplatz forderten die jugendlichen Manifestanten auf einem großen Transparent: „Klimaschutz auf Schiene bringen!“