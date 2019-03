Überragende Shiffrin: „Das Siegen kann aufhören“

Mikaela Shiffrin ist die erst zweite Skirennläuferin, die im Gesamtweltcup mehr als 2.000 Punkte in einer Saison angehäuft hat. Die US-Amerikanerin entschied bereits zum dritten Mal die Gesamtwertung, zum sechsten Mal das Slalom-Kristall und zum ersten Mal die Super-G-Kugel für sich. Am Sonntag konnte zum Saison-Kehrhaus in Soldeu (Andorra) noch die Riesentorlauf-Trophäe folgen. Im Triumph bleibt sie aber demütig. „Ich bin mir bewusst, dass das Siegen aufhören kann“, sagt sie.