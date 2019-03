„Baumis“ Rückkehr in die Heimat

Ried-Coach Gerald Baumgartner, einst sechs Jahre im Trainerstab der Red Bull Juniors aktiv, ist vor der Rückkehr in die Heimat gewarnt. „Liefering hat seine eigene Philosophie, richtet sich nicht nach dem Gegner“, meinte der 54-jähirge Oberndorfer. Neben den Ex-Bullen Lugonja und Zikic stehen mit Ammerer, Reiner und Grüll, der nach seinem Wechsel von Westligist St. Johann in allen drei Frühjahrspartien in der Startformation stand, drei Salzburger in Rieder Diensten.