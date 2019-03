„Zugabe“ mit Schokotalern

Lärm und Schadstoffe kommen immer wieder zur Sprache. Auch bei einem Wähler, der an der Vogelweiderstraße unter der Lkw-Lawine leidet. Geholfen hat bisher niemand. „Es fehlt die Linie. Die Politiker sollten in die Bürger reinhören.“ Ein Selfie mit dem Verlierer aus dem ersten Durchgang will heute niemand. Dafür wird Mut zugesprochen.

Kämpfen wird Auinger bis zum Schluss. „Unglaublich, dass so wenige hingehen“, schimpft eine Dame mit Gemüse-Korb am Arm. „Die Leute hätten Zeit und trotzdem interessiert es keinen.“

Vorm Eingang zur Mirabellgarage rückt das ÖVP-Bürger-Rad mit Vorkämpferin Barbara Unterkofler nah heran. Ohne eigenen Stand, weil das Grundamt fälschlicherweise drei für die SPÖ reserviert hatte.