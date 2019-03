Salzburg wahrt die Chance auf CL-Fixplatz 2020

Red Bull Salzburg hat mit dem 3:1-Heimsieg am Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen SSC Napoli die Chance am Leben erhalten, dass auch Österreichs Fußball-Meister des Jahres 2020 einen Fixplatz in der Champions League erhält. In der maßgeblichen UEFA-Fünfjahreswertung schob sich die heimische Bundesliga im Fernduell mit den Niederlanden vorübergehend auf Rang elf.