„The Common Good“: Fetziger Cyberpunk aus Wien

Für all die Leute, die „The Common Goods 1“ nicht kennen, wie hat das Alles angefangen?

Die Idee dazu war ein bisschen, das in allen Dystopien in denen es um Überwachungsstaat und totalitäre System geht man die Vertreter gleich erkennt. Es sind große Soldaten, mit schwarzen Uniformen. Es sind ganz klar, die Bösen. Auch am Anfang von „Inglorious Basterds“ als Christoph Waltz zu der Familie kommt, die die Juden versteckt, ist einem sofort klar: Der ist kein Guter. Und mein Gedanke war der; wenn wir wieder in so eine Richtung abdriften würden, dann würden die Vertreter von so einem System, nicht mehr so aussehen. Man würde nicht gleich wissen, was Sache ist. Und bei mir ist es mit Cindy Karuso, eine hippe, freche Blondine geworden.



Du hast dich ja vorab privat sehr viel mit Dystopien auseinander gesetzt. Ob das jetzt Comics wie „Über“ waren oder Klassiker wie „1984“. Deine Dystopie, die du mit „The Common Good 1“ begonnen hast, ist eine sehr Bequeme. Sie erleichtert den Menschen viel. Man kann den Bettlern mit einer APP Geld geben, es gibt eine einheitliche Sprache in diesem Fall: Englisch uvm. Wie war deine Herangehensweise an diese “Wir sind super für Euch, gebt uns eure Daten und euer Leben"- Welt.

Das entstand alles etwas in den Entwicklungen, die ich so beobachtet habe. Wenn wir wieder dorthin kommen, dann wird es eher „Schöne neue Welt“ von Huxley als das 1984-Modell sein. Wenn man sich die technischen Entwicklungen ansieht, werden wir nicht dumm gehalten durch ein Vorenthalten von Information, sondern über ein Überangebot. Du weißt gar nicht mehr bei dem ganzen Zeugs dass da draußen ist, was jetzt stimmen kann, was jetzt relevant für dein Leben ist. Überprüfungen von Fakten sind schwieriger gemacht worden. Alle Überwachungspläne werden uns nicht verkauft mit „Wir überwachen Euch“, sondern mit „Es geht um eure Sicherheit.“ Dazu haben sie uns gekriegt über die Bequemlichkeit. Mit Spielekonsolen und Handys haben wir zugelassen, das in fast jedem Wohnzimmer eine Kamera steht. Hätten sie damals in der DDR gesagt, das jeder Bürger da seine Kamera hinkriegt, hätte es sicher einen Aufschrei gegeben.



Niemand sagt, dass das jetzt eine unmittelbare Gefahr ist. Aber es wird jetzt eingeführt und wer sagt, dass uns das nicht später in den Hintern beißen wird? Und klar; „Ich mach nichts Verbotenes“ sagen jetzt viele, aber wer definiert was Verboten ist? Und wer definiert das in zehn Jahren? In zwanzig? Alles was wir jetzt aufgeben, könnte uns später noch weh tun.