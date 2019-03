Zwei Männer tot: Heuer bereits vier Drogenopfer

Der Verdacht hat sich bestätigt: Sowohl der 26-jährige Feldkirchner als auch der 41-jährige Völkermarkter- beide wurden am Mittwoch tot aufgefunden - ist an den Folgen von Drogenkonsum gestorben. Das hat die Obduktion der Leichname ergeben. Damit sind heuer insgesamt schon vier Menschen in Kärnten wegen Drogen gestorben.