Bergretter bargen zwei polnische Snowboarder

Die beiden Polen (30 und 40 Jahre alt) hatten sich am Frauenkar aufgrund der schlechtten Witterung abseits der Piste in felsdurchsetztem Gelände verirrt, waren dann 15 Meter abgerutscht, konnten weder vor noch zurück. Um 15.30 Uhr schlugen die Touristen per Notruf Alarm.