Doppler und Horst im Doha-Achtelfinale raus

Für die zwei ÖVV-Herren-Duos war beim Beach-Volleyball-Turnier der World-Tour in Doha am Donnerstag im Achtelfinale Endstation. Die Vizeweltmeister Clemens Doppler/Alexander Horst unterlagen den Spaniern Pablo Herrera/Adrian Gavira ebenso 0:2 (-20,-14) wie Robin Seidl/Philipp Waller den Polen Michal Bryl/Grzegorz Fijalek (-19,-19). Zuvor hatten die Österreicher in der Zwischenrunde Siege gefeiert.