Fast 7 Mrd. Euro für syrische Flüchtlinge zugesagt

Wie der EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, am Donnerstagabend zum Abschluss der Konferenz mitteilte, war die EU mit zwei Milliarden Euro der größte Geldgeber. Der UN-Chef für humanitäre Angelegenheiten, Mark Lowcock, zeigte sich „sehr zufrieden mit dem Ergebnis“, betonte aber, dass es einer politischen Lösung in Syrien bedürfe, um die Not der Bevölkerung zu beenden.