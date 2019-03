Schalke feuert Tedesco! Büskens und Stevens kommen

Die Ära von Domenico Tedesco beim deutschen Fußball-Bundesligisten Schalke 04 ist zu Ende. Der in eine schwere sportliche Krise geschlitterte Traditionsclub zog am Donnerstag die Reißleine. Die nach dem Vizemeistertitel im Vorjahr noch gefeierte Trainerhoffnung wurde nach zuletzt fünf Pflichtspiel-Niederlagen in Serie freigestellt.