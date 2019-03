Halleiner mit Eisenstange attackiert

Nach der Belästigung informierte die 20-Jährige telefonisch ihren Vater, der sofort zum Bahnhof eilte und den Halleiner mehrmals mit der Eisenstange schlug und dabei am Unterschenkel und am Ellbogen. Bei der Personen- und Fahrzeugdurchsuchung stellte die Polizei neben der Eisenstange auch eine Schreckschusspistole und Messer des Türken sicher. Er wurde in die Justizanstalt Salzburg verbracht.