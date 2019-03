Kraft baut mit Rang drei Raw-Air-Führung aus

Für Stefan Kraft war die Luft in Trondheim keineswegs rau: Der 25-Jährige klassierte sich am Donnerstag im Skisprung Weltcup an der dritten Stelle und baute die am Vortag mit dem Sieg in der Qualifikation eroberte Gesamtführung in der hochdotierten „Raw-Air“-Serie auf 9,5 Punkte aus. Erster Verfolger ist nun Ryoyu Kobayashi, der seinen zwölften Weltcupsieg feierte. Kraft ist neuer Weltcup-Zweiter.