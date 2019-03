Reaktion auf Erektion

Diesbezüglich eine wahre Koryphäe ist Vivienne Westwood, die mit Exponaten natürlich nicht fehlen darf. Neben den violetten Schuhen, die Naomi Campbell am Catwalk zu Fall brachten, ist ein von ihrem Mann Andreas Kronthaler designtes Dirndl zu sehen. „Es sind Leihgaben aus ihrem Studio in London. Außerdem wird Kronthaler am 26. April bei uns zu Gast sein“, verriet Dietgard Grimmer Mittwoch bei der Präsentation stolz.