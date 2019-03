Kurz zu Brexit-Chaos: „Ja, May hofft noch immer“

Weil der österreichische Bundeskanzler einer der wenigen EU-Staatschefs ist, mit dem die britische Premierministerin ständig Kontakt hält, interessierte die „Krone“ seine persönliche Analyse zur Situation in London. Die aktuelle Entwicklung schätzt Sebastian Kurz so ein: „Ich habe den Eindruck, dass Theresa May nach wie vor für den Deal mit der EU kämpft, sie will ihn durch das Parlament bringen.“