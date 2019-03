„Cannabis light“: Es regiert die Verunsicherung

Bis vor Kurzem gab es einen regelrechten CBD-Boom. Im letzten Herbst hieß es dann, dass dabei nicht alles mit rechten Dingen zugehe. Seitdem regiert die Unsicherheit, sowohl bei Shops als auch bei steirischen Konsumenten - keiner weiß mehr so recht, was eigentlich erlaubt ist und was nicht. Und wie es weitergeht.