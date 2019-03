Neutor-Sperre wird zur Politik-Posse

Am Montag, dem Tag nach der Gemeinderatswahl, läutete bei Stephan Kunze, dem Leiter der städtischen Raum- und Verkehrsplanung, das Telefon. Der scheidende Stadtrat Johann Padutsch – er geht mit der Angelobung des neuen Gemeinderats am 8. Mai in Pension – erklärte dem Top-Beamten, er solle in Sachen Neutorsperre vorerst nichts mehr unternehmen.