Kirchhamer gehen auf Nummer sicher

„Qualitätsführer weltweit“

Hochwertige Dachabsturzsicherungen sind das Geschäft der Traunviertler. „Wir sind weltweit Qualitätsführer“, sagt jener Mann, dessen Unternehmen in 36 Ländern der Welt tätig ist. Mitarbeiter von Glasreinigungsfirmen hängen sich etwa mit ihrer Ausrüstung in das Innotech-System ein, das etwa auch in der Elbphilharmonie in Hamburg installiert wurde. Für das Max-Planck-Institut wird in Brasilien gerade ein Turm mit den Sicherheitssystemen aus Oberösterreich ausgestattet.