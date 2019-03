Was uns das Blut über Krebs verrät

Die Methode beruht auf einem Verfahren, das in Körperflüssigkeiten wie eben Blut, aber auch Speichel und Urin, genetische Bestandteile („Tumor DNA“) oder auch frei zirkulierende Krebszellen aufspürt, Liquid Biopsy genannt, also Flüssigkeitsbiopsie. Werden diese Bestandteile der Probe biochemisch analysiert, können Rückschlüsse auf Art und Aggressivität des Tumors gezogen werden. Langfristig steht im Raum, damit die schmerzhafte und invasive Gewebebiopsie zu ersetzen, für die ein Eingriff notwendig ist. Weiterer Vorteil: Krebsherde sind nicht einheitlich, können bei demselben Patienten in unterschiedlicher Ausprägung auftreten. So bilden die ausgestanzten Gewebestücke nur einen „Schnappschuss“ der Realität ab und lassen keine Schlüsse auf zeitliche Veränderung des Krebsgeschehens zu.